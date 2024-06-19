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Евро-2024. Хорватия сыграет с Албанией, Германия – с Венгрией, Шотландия против Швейцарии

Сборная Хорватии сыграет с Албанией, Германия примет Венгрию, Шотландия встретится со Швейцарией. Евро-2024 2-й тур Группа B Хорватия – Албания Дата проведения 19 июня, 16.

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