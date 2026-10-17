Серебро наше! Казачий характер куёт победу! 🥈🔥⚔️ Вчера, перед матчем «Ротор» — «Сочи» на стадионе Волгоград арена состоялась торжественная церемония награждения призёров и победителя Чемпионата Волгоградской области по футболу в формате 8×8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым