Серебро наше! Казачий характер куёт победу! 🥈🔥⚔️ Вчера, перед матчем «Ротор» — «Сочи» на стадионе Волгоград арена состоялась торжественная церемония награждения призёров и победителя Чемпионата Волгоградской области по футболу в формате 8×8.