На скользкой трассе в Челябинской области столкнулись 13 авто

13 автомобилей столкнулись в Каслинском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 января, в районе села Клеопино (Каслинский район).
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