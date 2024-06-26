Можно ли застудить суставы?

Взрослые убеждены, то можно, т.к. замечают усиление суставных болей в холода. Молодёжь считает, что суставы болят только у пожилых, поэтому смело гуляют с голыми щиколотками по морозу и пренебрегают варежками.
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