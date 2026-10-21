1 декабря 2026 года стартует приём заявок на вторую гастрономическую премию Черноземья «Тёрки». В новом сезоне организаторы планируют не только определить лучшие рестораны, кафе и бары региона, но и выделить топы в Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Тамбове.