1 декабря 2026 года стартует приём заявок на вторую гастрономическую премию Черноземья «Тёрки». В новом сезоне организаторы планируют не только определить лучшие рестораны, кафе и бары региона, но и выделить топы в Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Тамбове.
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