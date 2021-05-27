Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Стыды, АКАДЕМИЯ - прапорщиков выпускает!????????????????? Хотя, в этой академии, времён СССР, майоры и п/п-ки перемен...В Филиале Военной...
  • Флюр Сайгафаров
    И при чем здесь Пётр Великий, какое отношение он имеет к РВСН?В Филиале Военной...
  • А Кудасов
    А в самой Академии РВСН тоже прапорщиков готовят? Здорово, прапорщик с академическим образованием. Новаторы, было учи...В Филиале Военной...

Пока нас там нет: как изменились окрестности Суйфэньхэ без русских туристов

Пока нас там нет: как изменились окрестности Суйфэньхэ без русских туристов

Несмотря на закрытые границы с Россией, в известном для жителей Приморья Суйфэньхэ готовятся новые туристические объекты.

Вернуться к статье
1
Обсудить
А Кудасов
Что бы у китайцев нынче за то, что-то бы задуманное исполнить плохо или совсем не получалось как то не приходиться переживать. Интересно, им Синь так же регулярно обращается с Обращениями и обещаниями? Или у них это как то само получается. Например, так скоро из ... стать первой экономикой Мира.

Картина дня

наверх