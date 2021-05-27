Пока нас там нет: как изменились окрестности Суйфэньхэ без русских туристов

Закон, порядок, государствоТуризмПока нас там нет: как изменились окрестности Суйфэньхэ без русских туристовНесмотря на закрытые границы с Россией, в известном для жителей Приморья Суйфэньхэ готовятся новые туристические объекты.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА КудасовЧто бы у китайцев нынче за то, что-то бы задуманное исполнить плохо или совсем не получалось как то не приходиться переживать. Интересно, им Синь так же регулярно обращается с Обращениями и обещаниями? Или у них это как то само получается. Например, так скоро из ... стать первой экономикой Мира.Комментировать
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