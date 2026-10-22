Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы, где ему изберут меру пресечения по делу о вымогательстве имущества в особо крупном размере, 26 октября 2022 года © Алексей Куденко/РИА НовостиКоммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов вышел на свободу после четырехлетнего срока по делу о вымогательстве.
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