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Русский военный с позывным Бабка 10 дней выживал с бойцом ВСУ в ДНР

Русский военный с позывным Бабка 10 дней выживал с бойцом ВСУ в ДНР

Десантник Бабка 10 дней выживал в блиндаже вместе с тяжелораненым бойцом ВСУ.Военнослужащий из России с позывным Бабка рассказал, что был вынужден выживать на протяжении 10 дней в блиндаже, где вместе с ним был военный из Украины.

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