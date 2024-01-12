Русский военный с позывным Бабка 10 дней выживал с бойцом ВСУ в ДНР

Десантник Бабка 10 дней выживал в блиндаже вместе с тяжелораненым бойцом ВСУ.Военнослужащий из России с позывным Бабка рассказал, что был вынужден выживать на протяжении 10 дней в блиндаже, где вместе с ним был военный из Украины.