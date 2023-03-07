Лукашенко раскрыл подробности задержания укротеррориста и назвал Зеленского гнидой

26 февраля запрещённая в Белоруссии змагарская террористическая группировка BYPOL ("Аб'яднанне сілавікоў Беларусі"; создана в октябре 2020-го на территории Польши под контролем западных спецслужб, тесно сотрудничает с СБУ, включает структурные подразделения "Сітуацыйна-аналітычны цэнтр" и "Мабiлiзацыйны план «Перамога»", сейчас формирует отряд "Атом" в составе батальона "Литвин" террористического "полка Кастуся Каліноўскага"*, входящего в состав Вооружённых сил Украины) распространила заявление о двух взрывах на военном аэродроме Мачулищи близ Минска.