Медведев назвал президента Финляндии "моральным уродом" за заявления об ударах вглубь РФ

Зампред Совбеза РФ заявил, что его профессиональная подготовка — "ниже плинтуса" Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес президента Финляндии Александера Стубба, прокомментировав его заявления об ударах по объектам Wildberries.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии