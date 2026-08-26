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Медведев назвал президента Финляндии "моральным уродом" за заявления об ударах вглубь РФ

Медведев назвал президента Финляндии "моральным уродом" за заявления об ударах вглубь РФ

Зампред Совбеза РФ заявил, что его профессиональная подготовка — "ниже плинтуса" Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в адрес президента Финляндии Александера Стубба, прокомментировав его заявления об ударах по объектам Wildberries.

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