Происшествия

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В Забайкальском крае наркополицейские побывали в районном детском доме

В Забайкалье полицейские и бойцы спецподразделения УМВД России по Забайкальскому краю «Гром» провели для воспитанников детского дома «урок мужества» и патриотизма.

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