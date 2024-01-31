Валиева прекратила тренировки у Тутберидзе

Камила Валиева больше не тренируется в школе Этери Тутберидзе. Агентство РИА «Новости» сообщает, что Валиева прервала занятия в центре Тутберидзе в Ясенево из-за суровых правил дисквалификации, наложенной на нее Спортивным арбитражным судом.
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