Валиева прекратила тренировки у Тутберидзе

Камила Валиева больше не тренируется в школе Этери Тутберидзе. Агентство РИА «Новости» сообщает, что Валиева прервала занятия в центре Тутберидзе в Ясенево из-за суровых правил дисквалификации, наложенной на нее Спортивным арбитражным судом.