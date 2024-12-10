Ирина

Сколько много буков, а смысл можно было выразить гораздо короче. То, что у нас воруют чиновники, так же, как и у небратьев - это факт. А вот то, что якобы не были построены укрепления, то это ложь. Так как хухраинцы показали наши фортификационные укрепления в Курской области и обсмеяли, что наши сдались без боя, хотя там укрепления были просто супер.