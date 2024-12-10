"Каждому вору — по шапке": Народный бунт в Курской области обернулся первыми посадками. Чего требуют жители

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Комментарии
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Ирина
Сколько много буков, а смысл можно было выразить гораздо короче. То, что у нас воруют чиновники, так же, как и у небратьев - это факт. А вот то, что якобы не были построены укрепления, то это ложь. Так как хухраинцы показали наши фортификационные укрепления в Курской области и обсмеяли, что наши сдались без боя, хотя там укрепления были просто супер.
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1 час.
Нина Комарова
Извлечение прибыли любой ценой? Хозяин - барин, хочу плачу зарплату, хочу - не плачу. Моя знакомая работает в одной частной клинике. Владелица снизила всем зарплату не потому что, они плохо работали, а потому что она собралась с семьей в Эмираты и ей нужны дети. Так м сказала. А не довольны, увольняйтесь. Прибыль в свой карман любой ценой.
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1 час.
М
ММ
Вы следствие то не прочитали?? Читать умеете? Причем тут ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ? Ценой обмана работающих? Так и сесть должна.
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43 мин.

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