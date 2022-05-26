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Украина Кравчука. R.I.P.

Украина Кравчука. R.I.P.

10 мая этот мир покинул первый президент Украины Леонид Кравчук. Днем ранее при весьма мутных обстоятельствах ― якобы случайно попал под обстрел вблизи зоны боевых действий ― ушел из жизни известный «оранжевый» украинский политик Давид Жвания.

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