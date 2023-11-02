В субботу вас выслушают.

ателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18 . Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению.
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