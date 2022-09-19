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Евгений Куйвашев в третий раз стал губернатором

Евгений Куйвашев в третий раз стал губернатором

Евгений Куйвашев третий раз подряд вступил в должность губернатора Свердловской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония инаугурации проходит в театре эстрады, которым руководит сосед губернатора – певец Александр Новиков.

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