СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 633 подписчика

"Работай за еду": в Перми детей защитников мигрант заманил в табачную лавку и потребовал выкуп

"Работай за еду": в Перми детей защитников мигрант заманил в табачную лавку и потребовал выкуп

Русский Колоколъ "Ценный специалист" вместе с подельником заманили подростков на работу, а потом нарисовали выдуманную недостачу и взялись угрожать.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецовизменено

Похоже на деятельность ОПГ. Там же не только Асадов, там еще и его подельники. Колпаков, например. Незаконное трудоустройство несовершеннолетних, кредитное мошенничество, похищение людей с целью выкупа - это минимум.
Про мигрантов: Асадову 22 года, он гражданин РФ, военнообязанный, здоров, не служил.
И снова Пермь. Там что, весь город под бандитами?

Профиль пользователя Лариса Галахова
Лариса Галахова

И снова азербудская диаспора и не менее ценные их специалисты.Почему чужеродная ,да ещё враждебного государства диаспора продолжает рулить в РФ, держа под контролем миллиарды рублей с рынков и с автосервисов? Деньги потоком утекает в чужое государство. Ведь то же самое было и с грузинской мафией, но ведь смогли справиться