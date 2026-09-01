"Работай за еду": в Перми детей защитников мигрант заманил в табачную лавку и потребовал выкуп

Русский Колоколъ "Ценный специалист" вместе с подельником заманили подростков на работу, а потом нарисовали выдуманную недостачу и взялись угрожать.
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Похоже на деятельность ОПГ. Там же не только Асадов, там еще и его подельники. Колпаков, например. Незаконное трудоустройство несовершеннолетних, кредитное мошенничество, похищение людей с целью выкупа - это минимум.
Про мигрантов: Асадову 22 года, он гражданин РФ, военнообязанный, здоров, не служил.
И снова Пермь. Там что, весь город под бандитами?
И снова азербудская диаспора и не менее ценные их специалисты.Почему чужеродная ,да ещё враждебного государства диаспора продолжает рулить в РФ, держа под контролем миллиарды рублей с рынков и с автосервисов? Деньги потоком утекает в чужое государство. Ведь то же самое было и с грузинской мафией, но ведь смогли справиться