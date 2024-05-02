В центральном аппарате Следственного комитета поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей противоправное поведение мигрантов в Московской области

В социальных медиа размещена информация о противоправном поведении нелегальных мигрантов, проживающих в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов в поселке Островцы Раменского городского округа.
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