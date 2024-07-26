«Русские победили Наполеона, победили Гитлера, вам ничего не светит»: Трамп обратился к Зеленскому

Трамп в беседе с Зеленским заявил, что США и Украина должны завершить конфликт REUTERS Вчера 9,6K прочитали Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что во время своего недавнего телефонного разговора сказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и Киев должны прекратить конфликт, поскольку Украина столкнулась с реальной военной машиной в лице России, русские побеждали Наполеона и Гитлера.