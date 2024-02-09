Стало известно о встрече Такера Карлсона с бывшим сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом

Американский журналист в ходе своей поездки в Россию встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид. Журналист Такер Карлсон, прилетевший на днях в Москву для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина, встретился также с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид.
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