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Ожидания и прогноз заседания Банка России по ключевой ставке 11 сентября

Ожидания и прогноз заседания Банка России по ключевой ставке 11 сентября

Перед заседанием Совета директоров Банка России 11 сентября 2026 года аналитики инвестиционной компании «Финам» опубликовали прогноз по решению относительно ключевой ставки.

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