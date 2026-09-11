Ожидания и прогноз заседания Банка России по ключевой ставке 11 сентября

Перед заседанием Совета директоров Банка России 11 сентября 2026 года аналитики инвестиционной компании «Финам» опубликовали прогноз по решению относительно ключевой ставки.
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