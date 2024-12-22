Песков объяснил, почему на прямой линии он часто призывал журналистов к порядку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, что во время пресс-конференции ему пришлось призывать к порядку, потому что некоторые представители СМИ злоупотребляли отведенным им временем и отбирали его у своих коллег.