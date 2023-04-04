В следующем месяце, 13 и 14 мая, в Краснодаре состоится фестиваль силовых видов спорта «Самсон-55». С инициативой организовать мероприятие выступил депутат Гордумы краевой столицы Игорь Самохин.
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