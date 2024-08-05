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Бахмутов о приезде в КХЛ фигурантов секс-скандала в Канаде: «Надо с ними проводить беседы. Нужно, чтобы работали юристы, психологи. Вся ответственность лежит на клубах»

Ранее форвард Диллон Дюбе перешел в минское «Динамо», форвард Майкл Маклауд – в «Барыс».  Они являются фигурантами секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018.

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