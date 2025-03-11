Азербайджан отказался экстрадировать в Россию экс-судью Елену Хахалеву, передает Minval. Причина отказа не сообщается.
Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой
Комментарии
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Валерий Беседин
Мы не ищем легких путей. 🤣
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16 час.
Владимир Алтайцев
Ага, а зато за счёт бюджета РФ поставили памятник подонку Алиеву, убийце СССР.
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12 час.
Bogdan Stupin
Судья-воровка настолько нагло вершила своё персональное "правосудие", что регион, выбранный ею для спасения шкуры и "нажитого непосильным трудом", иным и быть не мог. Только трехлетним детишкам можно сейчас рассказывать сказки про то, что лишь в 22 году появился повод присмотреться к этой "даме". И она, явно не будучи дурой, смылась к тем, на кого работала. А ТАМ, разумеется, разыграют водевиль на тему справедливости и демократии...
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11 час.
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