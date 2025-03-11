Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Привлечь  к  суду  за  кражу  общественного  стула!Трюдо унёс стул и...
  • FKTRCFYLH
    всё что хочется пусть приобретают на СВОИНе актёры, а попр...
  • Светлана Ефименко
    что берега "путают "это точно! но кто разрешает этой администрации, кто их поставил на эти поста вершить эти дела и з...Чиновничья братия...

Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию экс-судью Елену Хахалеву, передает Minval. Причина отказа не сообщается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Мы не ищем легких путей. 🤣
Ответить
16 час.
Владимир Алтайцев
Ага, а  зато  за  счёт бюджета  РФ  поставили памятник  подонку Алиеву, убийце  СССР.
Ответить
12 час.
Bogdan Stupin
Судья-воровка настолько нагло вершила своё персональное &quot;правосудие&quot;, что регион, выбранный ею для спасения шкуры и &quot;нажитого непосильным трудом&quot;, иным и быть не мог. Только трехлетним детишкам можно сейчас рассказывать сказки про то, что лишь в 22 году появился повод присмотреться к этой  &quot;даме&quot;. И она, явно не будучи дурой, смылась к тем, на кого работала. А ТАМ, разумеется, разыграют водевиль на тему справедливости и демократии...
Ответить
11 час.
наверх