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Самолет AZAL сбит дроном?

Самолет AZAL сбит дроном?

Рассматривается одна из версий о вероятной атаке самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку – Грозный, беспилотником в воздушном пространстве России.

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