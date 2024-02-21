Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля "нечто особенное" с участием властей

Эти чмыри не будут сидеть на одном месте , тоже понимают ,что могут накрыть.

Михаил Гринжук

а на х.... нам его капитуляция.Хороший укроп это мертвый укроп.Западных хохлов и бандерлогов полностью уничтожить Чтоб не засоряли человеческий генофонд. Этот генетический мусор не должен существовать