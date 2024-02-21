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Политика как она есть

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Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля "нечто особенное" с участием властей

Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля "нечто особенное" с участием властей

Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как "нечто особенное".

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Комментарии
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ШКИПЕР
Эти чмыри не будут сидеть на одном месте , тоже понимают ,что могут накрыть.
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4 час.
Пульхерия Djem
зелебоба &quot;МУРКУ&quot; на рояле сбацает!!!
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4 час.
Михаил Гринжук
а на х.... нам его капитуляция.Хороший укроп это мертвый укроп.Западных хохлов и бандерлогов полностью уничтожить Чтоб не засоряли человеческий генофонд. Этот генетический мусор не должен существовать
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3 час.

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