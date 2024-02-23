Водителей Крыма ждут в МРЭО в выходные 24 и 25 февраля

Стало известно, как будут работать отделения МРЭО Республики Крым в выходные дни. Граждане могут обратиться в отделения по вопросам предоставления госуслуг по регистрации транспорта, обмену и выдаче водительских удостоверений, а также по квалификационным экзаменам с 24 февраля в штатном режиме.
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