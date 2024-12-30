ГАИ Бобруйска: маршрутки - на особом контроле.

Как сообщили в УВД облисполкома, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома проверено техническое состояние маршрутного транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил пассажиров по маршруту № 43.
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