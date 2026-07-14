Сотрудники наркоконтроля изъяли у жителя Луганской Народной Республики крупную партию марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Луганской Народной Республике совместно с полицейскими подразделения наркоконтроля Отдела МВД России «Алчевский» в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обнаружили и изъяли по месту жительства гражданина 1993 года рождения 118,04 грамма марихуаны, а также 20 кустов конопли, культивируемых в закрытом грунте в домашних условиях.
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