Сотрудники наркоконтроля изъяли у жителя Луганской Народной Республики крупную партию марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Луганской Народной Республике совместно с полицейскими подразделения наркоконтроля Отдела МВД России «Алчевский» в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обнаружили и изъяли по месту жительства гражданина 1993 года рождения 118,04 грамма марихуаны, а также 20 кустов конопли, культивируемых в закрытом грунте в домашних условиях.