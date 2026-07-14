Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

990 подписчиков

Сотрудники наркоконтроля изъяли у жителя Луганской Народной Республики крупную партию марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Луганской Народной Республике совместно с полицейскими подразделения наркоконтроля Отдела МВД России «Алчевский» в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обнаружили и изъяли по месту жительства гражданина 1993 года рождения 118,04 грамма марихуаны, а также 20 кустов конопли, культивируемых в закрытом грунте в домашних условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии