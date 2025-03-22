Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Есть такой старый анекдот, когда мужик подходит к девушке на перекрёстке и говорит: "По этой улице не ходи, изнасилуют".
Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр петров
И в итоге, останется от бывшей Украины только президент не существующего государства с бандой отпетых головорезов, которые его и оскоблят, если не успеет своевременно свалить! Хотя, что то мне подсказывает, что на него откроют платную охоту, за которую заплатить придется самому Зелебобику!!😂😂😂
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ой и ДУРАК ЗЕЛЯ...Ой и ДУРАААААК
Ответить
13 час.
Сергей
Ну, хоть кружевные труселя оставят?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии