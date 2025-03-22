Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!

александр петров

И в итоге, останется от бывшей Украины только президент не существующего государства с бандой отпетых головорезов, которые его и оскоблят, если не успеет своевременно свалить! Хотя, что то мне подсказывает, что на него откроют платную охоту, за которую заплатить придется самому Зелебобику!!😂😂😂