В Новосибирске покусавшего учителя школьника перевели на индивидуальное обучение

Доставалось от ребенка и одноклассникам В Новосибирске отправили на индивидуальное обучение девятилетнего школьника, который душил одноклассников, рвал учебники, а также напал на психолога и двух учительниц: одну укусил, а другой вырвал клок волос.
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