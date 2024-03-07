Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Новосибирске покусавшего учителя школьника перевели на индивидуальное обучение

В Новосибирске покусавшего учителя школьника перевели на индивидуальное обучение

Доставалось от ребенка и одноклассникам В Новосибирске отправили на индивидуальное обучение девятилетнего школьника, который душил одноклассников, рвал учебники, а также напал на психолога и двух учительниц: одну укусил, а другой вырвал клок волос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх