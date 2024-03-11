В какие мундиры нарядил чиновников Николай I

Погрузимся в историю и узнаем, как тогда выглядела официальная форма одежды.фото: vk.com--> То, что военные имеют форму знают практически все – блестящие офицеры в мундирах всегда вызывали особый восторг у дам.
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