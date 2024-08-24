ТАСС: следователи выясняют, как в ИК-19 попали компоненты СВУ и ножи

В колонии №19 в Волгоградской области, где накануне был совершен захват заложников, следователи приступили к допросам работников и осужденных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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