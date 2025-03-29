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38 очков Донована Митчелла не спасли «Кливленд» от поражения в матче с «Детройтом»

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл отыграл 36 минут и набрал 38 очков (22 из них в четвертой четверти), реализовав 12 из 24 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 11 из 13 штрафных, а также собрал 5 подборов и отдал 3 передачи при 3 потерях.

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