Рязанская область заняла 45 место среди регионов по материальному благополучию населения

Топ составлялся по данным Росстата и Центрального Банка РФ. При определении благосостояния учитывался ряд показателей: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлечённых средств физлиц (с учётом счетов эскроу) в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.