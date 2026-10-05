Рязанская область заняла 45 место среди регионов по материальному благополучию населения

Топ составлялся по данным Росстата и Центрального Банка РФ. При определении благосостояния учитывался ряд показателей: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлечённых средств физлиц (с учётом счетов эскроу) в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.
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