Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Режим электронной очереди в ДЭГ помогает равномерно распределить нагрузку От замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александра Асафова стало известно, что электронное голосование сегодня работает штатно.
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