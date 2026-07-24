Жителя Екатеринбурга приговорили к 7 годам колонии строгого режима за попытку уклониться от армии с помощью поддельных документов.
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Жителя Екатеринбурга приговорили к 7 годам колонии строгого режима за попытку уклониться от армии с помощью поддельных документов.
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