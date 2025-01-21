Трихолог Егорова: подростки массово лысеют из-за стресса и нехватки белка

В России заявили о настоящей эпидемии облысения среди подростков 15–16 лет. Среди причин следует выделить стресс, который угнетает психику молодежи, а также плохое питание с дефицитом белка, рассказала 360.
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