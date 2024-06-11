На выборах в Европарламент Германия раскололась по границам ГДР и ФРГ

Вчера 134 прочитали Прошедшие выборы в Европарламент стали ощутимым ударом для правящей в Германии «светофорной коалиции», ибо совокупные потери, которые понесло красно-зелено-желтое объединение в сравнении с прошлыми выборами, состоявшимися в 2019 году, составили 10,7% голосов.