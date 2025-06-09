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Леонид Слуцкий лично возглавит списки кандидатов ЛДПР на выборах в заксобрания и административные центры регионов России

Леонид Слуцкий лично возглавит списки кандидатов ЛДПР на выборах в заксобрания и административные центры регионов России

По мнению партии, такая поддержка председателя сильно повысит шансы на избрание выдвиженцев от либерал-демократовЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит списки кандидатов во все 11 заксобраний регионов, а также в административные центры субъектов, где пройдут выборы в сентябре 2025 года.

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