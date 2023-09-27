Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Логистическое подразделение Alibaba подает заявку на IPO на сумму более $1 млрд

Cainiao Smart Logistics Network Ltd., логистическое подразделение Alibaba Group Holding Ltd., подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Гонконге, что потенциально сделает ее одним из первых подразделений китайского лидера электронной коммерции, которые станут публичными.

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