Последствия прежней зерновой политики трансформировались в парадоксы нынешней?

Как советские «учёные» обосновывали импорт пшеницы из западных стран К последнему пятилетию существования СССР кризисная ситуация с зерновым обеспечением страны усиливалась, что впрямую сказывалось в том числе и на положении в животноводстве.
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