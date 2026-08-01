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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Носек вернулся в «Пардубице» после 12 сезонов в Северной Америке. Форвард провел 514 игр в регулярках НХЛ и выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой»

Форвард Томаш Носек подписал контракт с «Пардубице».  33-летний чешский игрок вернулся в свой родной клуб после 12 сезонов в Северной Америке.

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