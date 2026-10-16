Глава МИД России Сергей Лавров на конференции в Центральной Азии предупредил о стремлении "Исламского государства" (запрещено в России) использовать Афганистан для распространения террористической активности в регионе и в Россию.
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