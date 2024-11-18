СОВЕТЫ СТАРОВЕРА долгожителя. 1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу.
СОВЕТЫ СТАРОВЕРА долгожителя.
Комментарии
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Петр Троеглазов
Зато он прожил долго !!! а это и есть наука жить !!!
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо слушать свой организм. Что хорошо одному другому может принести вред...
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13 час.
Виктор Александрович
Зато МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ!!! Лучшее подтверждение!!!
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12 час.
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