Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    Зато МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ!!! Лучшее подтверждение!!!СОВЕТЫ СТАРОВЕРА ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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  • Петр Троеглазов
    Зато он прожил долго !!! а это и есть наука жить !!!СОВЕТЫ СТАРОВЕРА ...

СОВЕТЫ СТАРОВЕРА долгожителя.

СОВЕТЫ СТАРОВЕРА долгожителя.

СОВЕТЫ СТАРОВЕРА долгожителя. 1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу.

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Комментарии
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Петр Троеглазов
Зато он прожил долго !!! а это и есть наука жить !!!
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо слушать свой организм. Что хорошо одному другому может принести вред...
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13 час.
Виктор Александрович
Зато МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ!!! Лучшее подтверждение!!!
Ответить
12 час.

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