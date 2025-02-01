Пакистанский сепаратизм и стратегия хаоса. Борьба белуджей за «независимость»

Проблема белуджского сепаратизма, по признанию пакистанских исследователей, существует не меньше времени, чем само государство Пакистан, однако властям всё это время удавалось держать эту проблему под более или менее успешным контролем.
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