«Не попадает под критерии»: Вассерман объяснил, почему Пугачева не является иноагентом

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. День рождения Аллы Пугачевой отмечается 15 апреля, и в связи с этим в медиа вновь разгорелась дискуссия о том, следует ли признавать легендарную артистку иностранным агентом.
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