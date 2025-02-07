Мишустин доложил Путину о рекордном объеме ВВП России

Номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составил 200 трлн рублей Номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.