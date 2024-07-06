Интересный автодом на базе «Буханки» выставили на продажу в Италии: что в нем особенного?

Российский УАЗ «Буханка» – легендарная машина, известная своей выносливостью и неприхотливостью. Но кто бы мог подумать, что эта рабочая лошадка может стать объектом желания в Европе, где царит культура кемперов и караванинга? Оказывается, может! В Италии на продажу выставлен необычный автодом, основанный на «Буханке» 1979 года выпуска.